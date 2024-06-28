В Балашихе началась выдача ключей в 10.1 корпусе ЖК «Пехра»

В Балашихе в жилом комплексе «Пехра» началась выдача ключей от квартир в корпусе 10.1. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь зданий — 87 458 кв. метров. В корпусе 10.1 всего 9 этажей. Объект уже поставлен на кадастровый учет — поэтому владельцы жилья могут оформлять право собственности. Корпус 10 имеет переменную этажность — от 12 до 25 этажей.

На первом этаже корпуса 10 разместятся поликлиника на 100 посещений в смену, образовательный центр на 24 места, а также детский сад для 120 малышей. В дошкольном учреждении уже завершены отделочные работы, установлена сантехника, ожидается завоз мебели и игрушек.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в городе Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, поблизости от национального парка «Лосиный Остров». В проекте уже работают три детских сада на 600 мест. Введены в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая, а также поликлиника для малышей на 50 посещений. Есть школа искусств для 42 ребят. Возводится образовательная школа на 1 500 учеников. Помимо этого, проектируется многоуровневый паркинг на 1 800 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.