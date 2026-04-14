сегодня в 19:29

В Балашихе к 2028 году отремонтируют около 600 домов

Капитальный ремонт почти 600 многоквартирных домов проведут в Балашихе в ближайшие годы. Работы выполнят в рамках региональной программы Московской области с учетом обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Балашихе охватит около 600 зданий. Работы запланированы до 2028 года в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в Подмосковье.

В числе приоритетных направлений — ремонт крыш в 289 домах, обновление фасадов 96 многоквартирных домов, замена и модернизация 59 лифтов, а также ремонт внутридомовых инженерных систем в 209 домах. Кроме того, предусмотрены работы по восстановлению фундаментов и подвальных помещений.

Особое внимание уделят видам работ, напрямую связанным с безопасностью жителей: состоянию кровель, надежности лифтового оборудования и исправности инженерных сетей. Адресный перечень домов, включенных в программу, опубликован по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.