В Балашихе готовность детсада в ЖК «Новоград Павлино» достигла 76%

Строительная готовность детского сада на 205 мест в ЖК «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха достигла 76%. Основные строительно-монтажные работы завершены, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад возводит группа «Самолет» в западной части жилого комплекса. Ежедневно на площадке работают около 40 человек. Фасадные работы выполнены на 90%, завершен черновой этап, специалисты приступили к чистовой отделке и монтажу инженерных систем. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию: устанавливают прогулочные площадки, готовятся к устройству покрытий и озеленению.

Общая площадь здания составляет 3,4 тыс. кв. м. Внутри разместят девять групповых ячеек со спальнями, игровыми, буфетными, раздевалками и санузлами. Предусмотрены физкультурный и музыкальный залы с проектором и сценическим оборудованием, помещения для творческих занятий, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок полного цикла, кабинеты психолога и логопеда.

Здание адаптируют для маломобильных граждан: входы выполнят на уровне земли, обустроят просторные коридоры, широкие дверные проемы и специальные санузлы. На территории появятся теневые навесы, спортивная зона, площадки для каждой группы, поле для игр в футбол и баскетбол, освещение и видеонаблюдение. Для сотрудников и родителей предусмотрят временную парковку.

ЖК «Новоград Павлино» расположен в 13 км от МКАД по Носовихинскому шоссе. В комплексе уже работают три детских сада и школа, в перспективе планируется строительство еще одного детсада на 220 мест, школы на 1600 учеников и поликлиники со станцией скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.