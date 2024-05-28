В Балашихе достроят Кирилло‑Мефодиевский храм

Кирилло-Мефодиевский храм достроят в Балашихе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы округа Сергея Юрова вместе с представителями строительной компании на объекте. Строительные работы будет проводить группа компаний «Главстрой». Первый этап начнется уже через 2 недели, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Посетили строящийся Кирилло-Мефодиевский храм. Вместе с главой и застройщиком осмотрели площадку. Поставлена задача в течение 2-3-х недель провести мобилизацию строителей на площадке, и приступить к работам по монолиту, выкладке ограждающих конструкций», — сказал заместитель главы округа Кирилл Тимашков.

Закладной камень на месте строительства Кирилло-Мефодиевского храма был заложен 13 августа 2013 года. В апреле 2014 года на храмовом участке был построен и освящён небольшой деревянный храм. В сентябре того же года начались первые работы по строительству основного здания храма, на пожертвования прихожан и организаций города были возведены стены и перекрытия нижнего храма. С 2020 года велись работы по возведению железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма. В мае 2021 года начались работы по возведению колокольни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.