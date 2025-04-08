В Балашихе демонтировали незаконно установленные объекты

Работы по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, которые размещены с нарушением требований действующего законодательства, продолжаются в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, был проведен демонтаж двух палаток в микрорайоне Железнодорожный на пересечении улицы Рождественской и проспекта Героев.

В первую очередь сносятся киоски и палатки — размещенные незаконно, портящие архитектурный облик округа и давно не используемые. Особое требование предъявляется к торговым объектам, размещенным на вылетных магистралях и центральных улицах города.

При выявлении оснований для демонтажа нестационарного торгового объекта его правообладателю вручается уведомление о добровольном демонтаже в установленный комиссией срок, который не может превышать 30 календарных дней. Соответствующее извещение также размещается на официальном сайте администрации округа.

Если демонтаж не производится добровольно, работы осуществляются подрядной организацией с последующим взысканием понесенных расходов. После демонтажа палатки хранятся на специализированной площадке в течение 2 месяцев. Если хозяин их не забирает, торговые объекты утилизируют.

Основные требования, предъявляемые к размещению НТО и их внешнему виду, изложены в правилах благоустройства территории городского округа Балашиха.

Всего в этом году администрация планирует демонтировать более 100 нестационарных торговых объектов, в том числе расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.