В Баку начали демонтировать надписи со здания, где находился Русский дом

В столице Азербайджана приступили к демонтажу надписей со здания, где находился Российский информационно-культурный центр (Русский дом), сообщает ТАСС .

Представитель центра отметил, что сейчас убрана только часть вывески на русском языке.

Также стало известно, что Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность. Это связано с требованиями азербайджанских властей, которые заявили, что у учреждения нет регистрации в качестве юридического лица.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что российская сторона получила от Азербайджана ноту о необходимости регистрации юрлица. По его словам, Русский дом должен будет освободить помещение в ближайшее время, так как арендодатель заявил о планах его продать.

Русский дом в Баку представляет Россотрудничество в Азербайджане.