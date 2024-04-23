В Бабушкинском районе Москвы закончилось строительство дома по реновации

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Загрутдинов: в Бабушкинском районе Москвы построили дом по реновации

Окончено возведение жилого дома по программе реновации в северо-западном административном округе Москвы, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Дом располагается по адресу: Ленская улица, з/у 8.

«Завершили строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка состоит из двух секций, на подземном уровне разместили паркинг», — сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в доме 140 квартир, из которых 16 трехкомнатных, 94 двухкомнатных и 30 однокомнатных.

Внешнюю отделку здания производили клинкерной плиткой серых и бежевых тонов, а также металлическими кассетами. Входные группы оформлены витражным остеклением.

Нежилой первый этаж займут секции и кружки для детей, спортивные клубы, салоны красоты, кафе и магазины.

В каждой секции новостройки установили лифты грузоподъемностью в 400 и 1000 кг. Здание оборудовано системами видеонаблюдения, охраны входа в здание и пожарной сигнализации.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили — высадили газоны, цветники, кустарники и деревья. Во дворе появились спортивная и детская площадки, а также зона отдыха.