В Бабушкинском районе Москвы закончилось строительство дома по реновации
Фото - © Департамент строительства Москвы
Окончено возведение жилого дома по программе реновации в северо-западном административном округе Москвы, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Дом располагается по адресу: Ленская улица, з/у 8.
«Завершили строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка состоит из двух секций, на подземном уровне разместили паркинг», — сказал Загрутдинов.
Он уточнил, что в доме 140 квартир, из которых 16 трехкомнатных, 94 двухкомнатных и 30 однокомнатных.
Внешнюю отделку здания производили клинкерной плиткой серых и бежевых тонов, а также металлическими кассетами. Входные группы оформлены витражным остеклением.
Нежилой первый этаж займут секции и кружки для детей, спортивные клубы, салоны красоты, кафе и магазины.
В каждой секции новостройки установили лифты грузоподъемностью в 400 и 1000 кг. Здание оборудовано системами видеонаблюдения, охраны входа в здание и пожарной сигнализации.
Придомовую территорию благоустроили и озеленили — высадили газоны, цветники, кустарники и деревья. Во дворе появились спортивная и детская площадки, а также зона отдыха.