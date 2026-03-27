В Апрелевке Наро-Фоминского округа ввели в эксплуатацию гостиницу

Гостиницу на улице Апрелевской, 91 ввели в эксплуатацию в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Здание площадью около 7,5 тыс. кв. метров расположено на территории спортивного комплекса April Club, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Строительство объекта началось в 2021 году: на площадке возвели каркас здания. Однако разрешение на строительство оформлено не было, из-за чего работы приостановили, а объект включили в перечень незавершенного строительства.

Недострой, расположенный рядом с федеральной трассой М-3 «Украина» и жилыми домами, негативно влиял на облик территории и мешал формированию комфортной городской среды.

В 2024 году собственник получил необходимую разрешительную документацию и возобновил работы. Сейчас семиэтажное здание полностью достроено и введено в эксплуатацию. В нем предусмотрено 76 номеров, в двухэтажной части откроют ресторан, а на подземном уровне разместят парковку.

Всего в Наро-Фоминском городском округе выявили 173 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день 115 из них снесены, достроены или приведены в соответствие с требованиями законодательства, что составляет 66 % от общего числа. Работа по сокращению таких объектов продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.