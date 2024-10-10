В Академическом районе появилось место для парковки автомобилей

В жилом секторе на улице Кедрова, рядом с владением 13, корпусом 2 ликвидировали заброшенную постройку, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Постройка не эксплуатировалась и находилась в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Учитывая наличие беспрепятственного доступа и ненадежность конструкций, заброшенное строение представляло собой опасность в случае обрушения или возгорания, в связи с чем было демонтировано. Освобожденную территорию заасфальтировали и во дворе появились дополнительные парковочные места. Теперь жители могут с комфортом использовать территорию и парковать свои автомобили рядом с домом», — поделился Иван Бобров.

Приоритетной задачей инспекции является сокращение ветхих и аварийных строений — они небезопасны и придают неприглядный облик микрорайонам, поэтому работа с ветхим фондом ведется на постоянной основе во всех районах, в том числе и на юго-западе Москвы.

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