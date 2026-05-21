В Академическом районе освободили жилой дом от самостроя

В ЮЗАО ликвидировали незаконную пристройку у жилого дома. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Жители обратились в контрольное ведомство с просьбой проверить законность возведения пристройки к многоквартирному дому.

Инспекторы провели осмотр и установили, что к нежилым помещениям на первом этаже дома 13/12 на Профсоюзной улице без разрешений возвели пристройку и открыли цветочный магазин. Незаконное сооружение обустроили на тротуаре. Объект преграждал свободный проход и затруднял передвижение пешеходов.

«Оснований для возведения пристройки у жилого дома не было. Пристройка не отражена на исходном поэтажном плане, а документы на строительство не оформлялись. Нарушителю предписали устранить самострой. В настоящее время владелец разобрал незаконную пристройку», — сказал Иван Бобров.

Глава инспекции подчеркнул, что в формировании комфортного городского пространства активное участие принимают жители столицы. В рамках проекта «Неравнодушный москвич» они сотрудничают с контрольным ведомством и сообщают о самовольных или ветхих постройках.