В 28 округах Подмосковья прошли встречи с дачниками по вопросам недвижимости

С марта в Подмосковье проходят традиционные встречи с дачниками и членами садоводческих товариществ, в которых принимают участие представители министерства имущественных отношений, БТИ Московской области, Росреестра, налоговой службы и иные профильные структуры. Выездные встречи прошли в 28 городских и муниципальных округах с охватом более 1 млн дачников, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Встречи традиционно проводятся в весенне-летний период и включают в себя вопросы регистрации недвижимого имущества, налогообложения и другие волнующие темы по жизнеобеспечению СНТ. В этом году в силу вступили сразу несколько законодательных новелл, которые затронули владельцев земельных участков под ИЖС, садоводство и огородничество. Наша задача донести эту важную информацию до каждого собственника», — отметил министр.

Напомним о нововведениях, которые вступили в силу в этом году.

Ограничение сделок с землей

С 1 марта 2025 года сделки с землей теперь невозможны без данных о границах участка в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также нельзя поставить на кадастровый учет или оформить права на объект, расположенный на земельном участке без учтенных границ.

Освоение земельных участков

С 1 марта установили трехлетний срок для освоения земель в населенных пунктах, а также садовых и огородных участков. Прежде всего это касается проблемных участков — например, захламленных или заросших.

Новый порядок регистрации недвижимости в Росреестре

С 1 марта юридические лица должны подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав только в электронной форме. Бумажные документы возвращаются без рассмотрения.

Использование счетов эскроу при строительстве дома

С 1 марта начал действовать закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Теперь схема покупки недвижимости, действующая для новостроек с 2019 года, распространяется и на индивидуальное жилищное строительство.

Регистрация частных домов

С 1 марта индивидуальные жилые дома нужно оформлять сразу после постройки. Только после этого можно будет начинать эксплуатировать объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.