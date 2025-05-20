В 21 доме Дубны в этом году проведут работы в рамках капремонта

В этом году в 21 доме округа Дубна будут проведены различные виды работ: капитальный ремонт кровли, фасада, фундамента, замена внутренних инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас погода начинает устанавливаться теплая, мы переходим в активную фазу начала работ, особенно по ремонту кровель. Там, где рулонные плоские кровли, снимаем старый гудрон и заливаем новый. Там, где скатные кровли — снимаем старую стропильную систему, черепицу и готовимся к установке нового покрытия», — прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Дубна Дмитрий Носов.

В домах со скатной крышей старый шифер будут менять на металлическое покрытие. Дом на время капитального ремонта находится в управлении подрядной организации, которая выполняет работы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, подтоплений квартир, для жильцов предусмотрено возмещение ущерба в рамках страховки. Все работы проводятся за счет средств, которые жители собирают в фонд капитального ремонта или на специальный счет.

«Все работы по капитальному ремонту обязательно проходят этап согласования с Управлением технического надзора капитального ремонта Московской области», — добавил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.