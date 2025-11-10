В 2026 году в Подмосковье планируют построить 25 социальных объектов

Как сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, на строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры только из бюджета области планируется выделить почти 135 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Сейчас Мособлдума ведет работу над проектом бюджета 2026 года и планового периода 2027 и 2028 годов. Как и прежде, главный финансовый документ формируем с учетом пожеланий и просьб наших жителей, которые они озвучивают, в том числе, на личных приемах депутатов партии „Единая Россия“. На данном этапе в планах в 2026 году на строительство и модернизацию соцобъектов только из бюджета Подмосковья планируется выделить порядка 134,8 млрд рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

Среди запланированных к строительству объектов — 7 школ, 4 детских сада, 4 поликлиники, 3 станции скорой помощи, 7 спортобъектов.

В частности, в Балашихе продолжится возведение многопрофильной клиники, в Видном — корпуса перинатального центра. Новые детские сады построят в Мытищах, Истре, Солнечногорске и Сергиевом Посаде. При этом в Котельниках запланировано строительство образовательного комплекса, в Щелкове — бассейна, а в Кашире — физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Важно, что, опираясь на наказы наших граждан, в том числе полученных в ходе работы депутатов „Единой России“ в своих избирательных округах, удается составить такой план действий, который соответствует сегодняшним нуждам людей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в 2025 году в Подмосковье на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры было выделено свыше 152 млрд рублей, из которых более 136 млрд — из регионального бюджета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.