В 2024 году сформировано 44 площадки по реновации на месте сноса старых домов

В этом году в столице для целей программы реновации было подобрано 44 стартовых площадки, которые расположены на месте сноса старого фонда, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в текущем году в городе подобрали 51 площадку, где будут возведены новые дома по реновации.

«С начала 2024 года город образовал 44 стартовые площадки на месте предусмотренных к сносу домов. На них построят жилье и сопутствующую инфраструктуру по программе реновации. Так, здесь возведут новостройки общей площадью почти 625 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить жилье ориентировочно 22 тысячам москвичей. Всего в настоящий момент в городе образованы 653 стартовые площадки», — уточнил вице-мэр.

Известно, что новостройки могут появиться как на свободных от обременений территориях, так и на месте сноса домов старого жилого фонда.

«44 стартовые площадки на месте сноса старых домов, сформированные с начала года, находятся в девяти административных округах столицы. Больше всего на северо-востоке — 11 территорий. Следом идут Восточный и Юго-Восточный административные округа, где сформировали восемь и семь площадок соответственно. Жители переедут в новые просторные квартиры с улучшенным ремонтом и отделкой по стандартам программы реновации», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Около новых домов пройдет благоустройство территорий, где высадят деревья и кустарники, обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.