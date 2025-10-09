Установленный с нарушениями киоск уберут в Богородском округе по решению суда

Арбитражный суд Московской области принял решение о демонтаже нестационарного торгового объекта в Богородском округе, установленного с многочисленными нарушениями.

На частной территории был размещен нестационарный торговый объект — киоск, на который не только не было получено разрешения на установку от местных властей, но и имело место ряд нарушений ключевых требований.

Установленный киоск не имел утвержденного колористического паспорта, а его архитектурные решения не соответствовали установленным правилам благоустройства города. Кроме того, отсутствовало наружное освещение, что увеличивало риски в темное время суток.

Наиболее опасные нарушения касались соблюдения пожарной безопасности. Киоск был установлен на расстоянии, значительно меньшем, чем минимально установленное от жилых зданий, что создавало серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, особенно в случае возникновения пожара.

На основании судебной экспертизы, подтверждающей потенциальную опасность дальнейшей эксплуатации данного объекта, Арбитражный суд Московской области принял решение о его сносе.

Этот инцидент вновь подчеркивает важность строгого соблюдения всех нормативных требований, особенно в сфере благоустройства и обеспечения безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.