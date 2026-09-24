Усадьбу «Лиды» в Кашире выставили на торги 21 октября

Усадьбу «Лиды» в Кашире выставили на торги. Аукцион состоится 21 октября, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Усадьба «Лиды» в Кашире — объект культурного наследия начала XX века. В лот входят главный дом, построенный в 1910-х годах, дополнительные постройки и сооружения, а также земельный участок площадью около 5,4 га.

Победитель аукциона будет обязан соблюдать требования по сохранению памятника истории и культуры. Торги состоятся 21 октября, заявки на участие принимают до 19 октября.

Подробности об усадьбе и других объектах, выставленных на торги в Подмосковье, размещены на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Официальный аккаунт комитета по конкурентной политике Подмосковья в соцсетях — «КонкурентИИм: торги и закупки Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.