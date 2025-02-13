Улучшение жилищных условий обсудили на приеме граждан в Минжилполитики Подмосковья

В четверг первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников ответил на вопросы жителей в приемной правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся:

улучшения жилищных условий;

градостроительной деятельности;

восстановления прав участников долевого строительства, пострадавших от мошеннических действий.

Представители ведомства рассмотрели 13 обращений граждан. Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Записаться на следующий личный прием и задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Приемная правительства Московской области расположена по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.