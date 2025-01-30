Учителя Подмосковья могут получить «Социальную ипотеку»

С 27 января стартует прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека», которая предоставляет уникальную возможность педагогам региона получить жилье с минимальными затратами, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках данной программы регион полностью оплатит стоимость квартиры, а учитель будет выплачивать только проценты по кредиту.

Прием заявок продлится до 31 марта 2025 года. Заявки можно направлять через региональный портал госуслуг или по электронной почте: soc-ipoteka@kuro-mo.ru.

Программа доступна учителям начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ со стажем педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет.

Кроме того, молодые учителя, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории Московской области не менее 3 лет, также могут претендовать на участие в данной программе независимо от специальности.

Подробные условия участия в программе можно узнать на официальном сайте министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.