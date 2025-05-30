Учителя из Красноармейска посмотрели, как идет капремонт в их родной школе

1 сентября в городе Красноармейск округа Пушкинский после капитального ремонта откроется корпус школы № 4 на улице Новая Жизнь, дом № 1а. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Завершен демонтаж, построены новые перегородки, сделана стяжка полов, в коридорах и учебных классах лежит керамогранитная плитка. На 90% выполнено остекление. Рабочие занимаются монтажем фасадной плитки», — сообщил представитель подрядной организации Дмитрий.

Преподаватель русского языка и литературы Елена Волчкова убеждена, что ее родная школа будет самой лучшей и современной не только в Красноармейске, но и в округе.

Площадь школы — более 5,4 тыс. кв. метров. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.