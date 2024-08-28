Учитель математики купила жилье в Подольске благодаря программе «Соципотека»

В ближайших планах учительницы из городского округа Подольск новоселье. Приобрести недвижимость помогла программа «Социальная ипотека». Кристина Живаева преподает математику в МОУ СОШ № 36. Ее стаж приближается к 5 годам. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По словам обладательницы сертификата, адаптировать точные науки к детскому восприятию невероятно увлекательно.

«Я поняла, что могу объяснить какие-то вещи более доступно и увлекательно. Ученики, до сих пор вспоминают, как мы разбирали приведение подобных слагаемых на хомячках», — делится она.

Кристина снимала квартиру. Информацию о региональной мере поддержки в жилищном вопросе она увидела в интернете и решила принять участие в программе.

«Свою „однушку“ я выбрала рядом со школой, чтобы жить рядом с работой. Квартира требует небольшого ремонта. Мне хочется приходить домой, где все в нежных успокаивающих тонах», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области (https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka/10-06-2021-09-37-18-vnimanie-uchastnikam-programmy-sotsialnaya-ipoteka).

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.