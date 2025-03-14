Учитель Ленинского округа приобрел «трешку» благодаря «Социальной ипотеке»

Семья учителя истории и обществознания Видновской школы № 11 в Ленинском округе Данилы Жданова переехала в собственную трехкомнатную квартиру, которую они приобрели на льготных условиях благодаря губернаторской программе Московской области «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Ленинский округ мы переехали в 2018 году из другого муниципалитета Подмосковья, получили небольшую служебную квартиру. Когда узнали про «Социальную ипотеку», решили участвовать в программе, чтобы расширить жилплощадь. Очень помогли директор нашей школы Людмила Юрьевна Нарышкина и администрация муниципалитета, проконсультировали по условиям программы и по оформлению необходимых документов», — сказал Жданов.

Супруга Данилы Алексеевича, Екатерина, также работает в Видновской школе № 11, преподает английский язык. В семье подрастают двое малышей. Учителя признаются, что без такой поддержки от государства молодой семье педагогов с детьми не удалось бы приобрести собственное просторное жилье. В пресс-службе напомнили, что по условиям «Социальной ипотеки» первоначальный взнос и выплаты по основному долгу за получателя платит правительство Московской области, а сам сотрудник бюджетного учреждения платит только проценты по кредиту. На данную меру поддержки могут рассчитывать педагоги, воспитатели, тренеры, медики и молодые ученые.

В Ленинском городском округе за период действия губернаторской программы «Социальную ипотеку» оформили около 40 учителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.