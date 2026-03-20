Учитель из Подольска приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Евгения Забалуева, педагог с 21-летним стажем, ранее снимала жилье в городском округе Подольск. После участия в региональной программе поддержки она смогла купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке и отпраздновала новоселье вместе с семьей.

По словам Евгении, выбор квартиры был осознанным — семья искала жилье ближе к центру города с развитой инфраструктурой. «Смотрели много вариантов, но зашли в эту квартиру и поняли, что она точно наша. Теперь мы планируем здесь ремонт», — поделилась учитель.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора региона. Она позволяет приобрести жилье медикам, учителям, молодым ученым, специалистам ОПК и тренерам. Подробные условия участия и список профессий доступны на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.