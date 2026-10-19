Учитель из Химок купила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Учитель русского языка и литературы школы «Флагман» в Химках Любовь Елманова приобрела жилье рядом с работой благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Любовь Елманова, педагог с 30-летним стажем, купила однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Химках. Ранее она снимала жилье в Подмосковье. О программе «Социальная ипотека» учитель узнала от бухгалтера на работе и решила подать документы.

Елманова начинала пионервожатой, затем поступила в педагогический университет, стала учителем, а позже — заместителем директора по методической работе. В Химках у нее уже было три выпуска учеников.

«О том, что мне дадут сертификат, я узнала в день последнего звонка, поэтому для меня это был двойной праздник. Я посмотрела несколько квартир и выбрала свою буквально за две недели. Она у меня однокомнатная, на вторичном рынке города. Радует, что живу рядом с работой и нет необходимости пользоваться общественным транспортом», — рассказала Любовь.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Приобрести жилье с ее помощью могут медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Полный список специальностей, представители которых могут претендовать на соципотеку, и условия участия опубликованы на сайте министерства жилищной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.