Учитель английского языка приобрела в Подольске квартиру по «соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» учительница английского языка Полина Милостивая из городского округа Подольск купила квартиру в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Полина Милостивая преподает в МОУ «Лицей № 1». Ее стаж приближается к 5 годам. По словам обладательницы сертификата, профессию она выбрала, вдохновившись примером своих учителей.

«Английский язык сейчас общемировой. Ребята, конечно, стремятся им овладеть. Я вижу на уроках отдачу учеников. Наблюдать за их успехами очень радостно», — делится она.

Полина жила с родственниками. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищных вопросах, приняла участие в программе. Сейчас у нее собственная «двушка».

«Дом находится в центре Подольска. При этом район тихий и спокойный. Мне это очень важно. Работая учителем, иногда хочется тишины. Одну комнату я определила как свое личное пространство. Вторая — для гостей», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.