Участниками «Бюджетной ипотеки» могут стать, медики, учителя, ученые Подмосковья

В Московской области реализуется мера поддержки для специалистов бюджетной сферы — «Бюджетная ипотека». Программу осуществляет министерство жилищной политики совместно с «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками программы «Бюджетная ипотека» могут стать: медицинские работники — врачи, медицинские сестры, фельдшеры, акушеры, лаборанты, рентгенолаборанты; педагогические работники — учителя общеобразовательных школ всех специальностей, преподаватели и мастера колледжей, техникумов или профучилищ всех специальностей; ученые и специалисты, уникальные специалисты в области оборонно-промышленного комплекса, осуществляющие научную и/или производственную деятельность.

По условиям программы специалист должен заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет.

Участники программы получают: жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья (рассчитывается исходя из средней цены квадратного метра в городском округе, где участник осуществляет трудовую деятельность и количества членов семьи); снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь срок кредита.

При этом срок кредита не ограничен, а вот максимальная сумма по кредиту не должна превышать 15 млн рублей. В рамках программы участник может приобрести квартиру, в том числе на этапе строительства, а так же жилой дом с участком. Программа реализуется совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ». Для помощи специалистам Московской области в выборе квартиры АО «ДОМ.РФ» создал площадку Маркетплейс на которой размещены актуальные предложения от застройщиков Московской области. Там участник может подобрать себе подходящее жилье, а также найти кредитора.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.