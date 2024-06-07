Участникам «Бюджетной ипотеки» Подмосковья выдано 50 свидетельств на покупку жилья

В Московской области с 2024 года реализуется мера поддержки — «Бюджетная ипотека». Участниками программы могут стать трудящиеся в регионе медработники, педагоги школ и вузов, ученые и специалисты в области оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Представители именно этих профессий играют в нашем будущем и будущем нашего региона и страны огромную роль. Мы стараемся во всем их поддерживать, чтобы как можно дольше они оставались на своих рабочих местах здесь, в Подмосковье. В текущем году выдано 50 свидетельств на приобретение или строительство жилого помещения: 20 – медицинским работникам, 15 – педагогам, 15 – ученым и специалистам ОПК», — отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Парламентарий рассказал об условиях программы. И первое, что он отметил — специалист должен заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет.

«Участник программы получает жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья и снижение процентной ставки по нему на 2 процентных пункта на весь срок кредита. Срок ипотеки не ограничен, но есть другой нюанс — максимальная сумма по кредиту не должна превышать 15 млн рублей», — подчеркнул Коханый.

Он добавил, что в рамках программы участник может приобрести квартиру или жилой дом с участком.

Участниками программы могут стать: медицинские работники — врачи, медицинские сестры, фельдшеры, акушеры, лаборанты, рентгенолаборанты; педагогические работники — учителя общеобразовательных школ всех специальностей, преподаватели и мастера колледжей, техникумов или профучилищ всех специальностей; ученые и специалисты, уникальные специалисты в области оборонно-промышленного комплекса, осуществляющие научную и/или производственную деятельность.

Для участия в программе понадобятся документы: документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий место работы, должность, стаж работы, подписанный руководителем кадровой службы организации и заверенный печатью организации; копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров; свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Заявку на участие можно подать на госуслугах Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.