Участковый Можайского округа получил служебную квартиру

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с председателем Совета депутатов округа Лидией Афанасьевой и начальником ОВМД России по Можайскому округу Юрием Ворониным вручили сертификат и ключи от служебной квартиры участковому уполномоченному полиции Можайского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Третьяков приехал в наш муниципалитет из рабочего поселка Навля Брянской области. Уже три года служит в полиции. Под его защитной находятся населенные пункты территориального отдела Спутник, а также деревня Клементьево.

Получение квартиры для Александра — отличное подспорье в службе. В планах новосела скорее завершить ремонт и перевезти жену и маленького сына.

«Благодаря получению служебного жилья, участковый уполномоченный сможет более эффективно выполнять свои обязанности. Муниципальная поддержка в вопросах обеспечения жильем — важный шаг к созданию комфортных условий для работы и жизни наших жителей, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Всего 16 участковых уполномоченных полиции трудится в ОМВД по Можайскому округу. В их обязанности входят встречи с населением, реагирование на разные ситуации, профилактические беседы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.