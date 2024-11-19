Участковый Можайского округа получил служебную квартиру
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с председателем Совета депутатов округа Лидией Афанасьевой и начальником ОВМД России по Можайскому округу Юрием Ворониным вручили сертификат и ключи от служебной квартиры участковому уполномоченному полиции Можайского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Александр Третьяков приехал в наш муниципалитет из рабочего поселка Навля Брянской области. Уже три года служит в полиции. Под его защитной находятся населенные пункты территориального отдела Спутник, а также деревня Клементьево.
Получение квартиры для Александра — отличное подспорье в службе. В планах новосела скорее завершить ремонт и перевезти жену и маленького сына.
«Благодаря получению служебного жилья, участковый уполномоченный сможет более эффективно выполнять свои обязанности. Муниципальная поддержка в вопросах обеспечения жильем — важный шаг к созданию комфортных условий для работы и жизни наших жителей, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
Всего 16 участковых уполномоченных полиции трудится в ОМВД по Можайскому округу. В их обязанности входят встречи с населением, реагирование на разные ситуации, профилактические беседы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.
«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.