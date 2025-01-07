У Ленинградского моста в Омске построят гостиницу и развлекательный комплекс Недвижимость 07 января 2025 18:37 Фото - © Freepik.com

На улице 3-я Островская в Омске, неподалеку от Ленинградского моста, планируют построить новую гостиницу и культурно-развлекательный комплекс. Их возведут там, где раньше находился картодром ДОСААФ, сообщает АБН24.

На участке построят апарт-отель высотой 10 этажей. Высота дома будет 28 метров. Двухэтажный культурно-развлекательный комплекс разместится рядом с Ленинградским мостом. На первом этаже будут выставочные залы. На втором будет ресторан, рассчитанный на 100 мест. Общая площадь комплекса составит 5,6 тыс. квадратных метров. Ранее власти Москвы рассказали о строительстве учебного корпуса в Западном Дегунине.