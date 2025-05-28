Туберкулезному отделению Ногинской больницы помогут отремонтировать крыльцо

В ходе рабочей поездки депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил туберкулезное отделение Ногинской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Как отметил депутат, главврач данного отделения Любовь Токарева — человек с искренней преданностью делу и реальной заботой о коллективе и пациентах.

Марк Константинович уже бывал здесь ранее и обещал оказать помощь — в частности, отремонтировать крыльцо лабораторного входа. Оно давно требовало внимания: плитка разрушена, подход к зданию небезопасен.

Обращение было адресным — и в рамках нынешнего визита депутат приехал не с пустыми руками. Вручил средства на финансирование ремонта крыльца. Деньги выделены, смета проверена.

В ближайшее время Черемисов планирует приехать сюда снова — проверить, как идут работы. А затем вместе с коллективом медучреждения торжественно открыть обновленный вход.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.