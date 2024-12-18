Цены на вторичную недвижимость в Москве в 2025 году могут вырасти до 10%

Стоимость недвижимости в 2025 году в Москве, включая вторичный рынок жилья, будет расти. Цены на столичную недвижимость могут показать такой же рост, как и в текущем году — до 10%, заявила РИАМО эксперт по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн» Софья Игумнова.

«По моему мнению, в 2025 году цены на недвижимость будут расти. На вторичном рынке рост цен будет зависеть от состояния жилья и его местоположения», — сказала она.

В крупных городах, где спрос на качественно отремонтированные квартиры высок, цены будут расти, в то время как на старые квартиры без ремонта интерес покупателей может снизиться. В регионах рост стоимости будет менее заметен, считает Игумнова.

В Москве в 2024 году цены на вторичное жилье выросли на 8-10%, аналогичный тренд может сохраниться в 2025 году, заключилаэксперт.