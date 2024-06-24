«Цены на существенном уровне»: что ждет россиян после отмены льготной ипотеки
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Профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько считает, что после отмены льготной ипотеки в России цены на квартиры не пойдут на спад. Программа, по которой граждане могут взять ипотечное жилье на льготных условиях — под 8% годовых — завершится 1 июля 2024 года, сообщает Газета.ru.
Как заявил эксперт, «резкой реакции рынка» на прекращение действия льготной ипотеки, вероятнее всего, не будет. Шедько не исключил, что стоимость жилья также будет «держаться на существенном уровне».
«В июле в связи с неопределенностью на рынке стоит повременить и с покупкой, и с продажей квартиры. В дальнейшем ожидается снижение спроса», — полагает экономист.
Шедько добавил, что сейчас банки уже начали приостанавливать прием заявок на выдачу россиянам льготных кредитов. По его мнению, нужно ожидать уменьшения объемов сделок с жильем, пока рынок недвижимости не адаптируется под новые условия.