«Цены на существенном уровне»: что ждет россиян после отмены льготной ипотеки

Экономист Шедько: после отмены льготной ипотеки цены на квартиры не снизятся

Профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько считает, что после отмены льготной ипотеки в России цены на квартиры не пойдут на спад. Программа, по которой граждане могут взять ипотечное жилье на льготных условиях — под 8% годовых — завершится 1 июля 2024 года, сообщает Газета.ru .

Как заявил эксперт, «резкой реакции рынка» на прекращение действия льготной ипотеки, вероятнее всего, не будет. Шедько не исключил, что стоимость жилья также будет «держаться на существенном уровне».

«В июле в связи с неопределенностью на рынке стоит повременить и с покупкой, и с продажей квартиры. В дальнейшем ожидается снижение спроса», — полагает экономист.

Шедько добавил, что сейчас банки уже начали приостанавливать прием заявок на выдачу россиянам льготных кредитов. По его мнению, нужно ожидать уменьшения объемов сделок с жильем, пока рынок недвижимости не адаптируется под новые условия.