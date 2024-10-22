Цены на квартиры в новостройках: возможно ли снижение в ближайшее время

Глобального снижения цен на новостройки в РФ в ближайшей перспективе не будет

Глобального снижения цен на новостройки в ближайшей перспективе в России точно не будет, наоборот, они продолжат расти в рамках 5-10% до конца года в зависимости от комплекса и его готовности, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

Повышение цен обуславливается ростом себестоимости строительства для застройщиков по ряду причин, отметила она. В том числе общемировая инфляция сказывается на удорожании строительных и отделочных материалов, оборудования.

«Несмотря на импортозамещение, по-прежнему много позиций для строительства закупается за рубежом в валюте, например, натуральный камень, лифтовое оборудование, инженерия, эксклюзивные отделочные материалы. Все это дорожает на мировых рынках, плюс сказывается усилившееся ослабление рубля по отношению к доллару. В особенности это касается, конечно, премиального сегмента, где использование зарубежных материалов — необходимость», — заявила Земцова.

Во-вторых, все сильнее ощущается дефицит рабочей силы — рабочих, строителей, подрядчиков, инженеров, находящихся в зоне СВО.

«Подрядные организации в таких условиях могут почти бесконтрольно повышать цены на свои услуги. И застройщики вынуждены играть по этим правилам, чтобы выдерживать сроки строительства», — подчеркнула эксперт.

Наконец, рост ключевой ставки до 19% напрямую влияет на стоимость проектного финансирования в сторону увеличения. Растут не только ставки по ипотеке, но и ставки по кредитам для застройщиков. Кроме того, есть опасения роста ключевой ставки до 20% в конце октября в связи с неустойчивостью рубля, сохранением годовой инфляции выше 9% и ростом мировых цен на нефть.

«В совокупности все факторы влияют на удорожание себестоимости строительства, и для сохранения маржинальности проектов застройщики вынуждены повышать цены», — резюмировала Земцова.