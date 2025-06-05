Центральный теплопункт в Лосино-Петровском планируют реконструировать в 2026 г

В округе Лосино-Петровский в следующем году планируют реконструировать центральный тепловой пункт. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции центрального теплового пункта ЦТП № 2 с увеличением мощности до 15 МВт в городском округе Лосино-Петровский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: Реконструкция ЦТП № 2 (котельной по адресу ул. Гоголя д. 31), с увеличением мощности до 15 МВт в г. о. Лосино-Петровский (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательные работы (ПИР), реконструкцию и увеличить мощность действующей котельной до 15 МВт.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.