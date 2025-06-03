Центральную площадь в Одинцове закроют на ремонт

В Одинцове началась масштабная реконструкция центральной площади, поэтому движение транспорта и пешеходов по площади и аллеям возле пруда «Баранка» полностью остановится ориентировочно до конца октября этого года. Закрываются все торговые точки и кафе, карусель, детская зона и воркаут, приостановит работу прокат лодок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Административные и спортивные учреждения рядом с площадью продолжат работу в штатном режиме: в администрацию округа можно попасть со стороны ЗАГСа и улицы Неделина, в волейбольный центр, СЦ «Искра» и на футбольный стадион — с бульвара Любы Новоселовой, в Ледовый дворец и управление образования — с улицы Молодежная.

С ноября снимут ограничения для пешеходов, но площадки будут закрыты — работы на них продолжатся. Их открытие ожидается летом 2026 года.

На площади подрядчик заменит покрытия, здесь появится новая подсветка, велодорожки и комфортная прогулочная зона у пруда. Будут установлены современные детские и спортивные комплексы, места отдыха и сухой фонтан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.