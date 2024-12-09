сегодня в 21:00

Центр дополнительного образования «Дружба» в Дубне заработает в начале 2025 года

В Дубне на улице Свободы, д. 10а, работы по капитальному ремонту центра дополнительного образования для детей «Дружба» переходят в завершающую стадию. Стройготовность объекта — больше 75%, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы осуществляются в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. В настоящее время на объекте работает 31 человек. Строители занимаются фасадными работами и чистовой отделкой, продолжают монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания — 2 600 квадратных метров. В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью. В детском центре творчества будут созданы все условия для занятий ребят творчеством и музыкой.

Свои двери обновленный центр распахнет в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.