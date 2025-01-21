Центр дополнительного образования «Дружба» в Дубне открыли после капремонта

Десятки детей присоединились к главе Дубны Максиму Тихомирову, чтобы перерезать красную ленточку. Всем хотелось побыстрее посмотреть, что там — за отремонтированным фасадом центра дополнительного образования «Дружба». И вот он торжественный момент — капитальный ремонт официально завершен, и ребята снова возвращаются в дом творчества, где не скрывают восторга. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Еще в прошлом году в этих стенах было все иначе. Здание было сдано в эксплуатацию больше 60 лет назад. Требовалось утеплить фасад и обновить инженерные системы — ни капитального, ни косметического ремонта в классах не делали с открытия. Все эти работы и были выполнены.

«Когда мы встречались с родителями учеников школы № 1, нас попросили обратить внимание и на этот объект. Наш губернатор Андрей Воробьев поддержал проект и работы стартовали. Теперь дети занимаются в отремонтированных светлых, теплых помещениях с новой мебелью. Центр „Дружба“ оснастили и технически — в кабинетах стоят современные компьютеры. Все, для того, чтобы ребята могли воплотить любую идею», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Занятия в Центре уже начались. Здесь работают 10 объединений. Больше всего детей ходят на художественные кружки — почти 400 человек. Есть технические — их посещают больше 180 воспитанников. Также работают объединения по английскому языку, шахматам. Все — бесплатно.

«Современное качественное образование — это гарантия успешного будущего наших юных жителей. Думаю, этот день войдет в историю не только нашего учреждения, но и всего города», — отметила директор Центра «Дружба» Антонина Нестерова.

Наблюдается рост интереса к занятиям по авиамоделированию. Воспитанники регулярно участвуют в чемпионате России. Главе Дубны представили модели, с которыми ребята выезжают на соревнования. Большая работа ведется и в объединении «Образовательная робототехника».

Здесь собирают как тестовые дроны типа «Клевер» в рамках подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы», так и изготавливают квадрокоптеры с нуля. Под руководством педагога Сергея Протасова спроектировали и собрали дрон, способный выполнять задачи на полях СВО. Оборудование для этого в центре есть. В том числе в рамках ремонта были закуплены новые компьютеры, 3D-принтер.

В день открытия глава Дубны пообщался с воспитанниками и педагогами. Они отметили — наконец, в Центре продуманы детали, от которых зависит комфортная работа. Например, только теперь появились удобные парты и раковины в кабинетах рисования.

Педагоги уверены, со следующего года воспитанников в центре станет больше, уже сейчас сюда заходят новички, интересуются, какие есть возможности. Весной здесь станет ещё красивее: преобразится и территория центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.