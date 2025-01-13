Цена аренды жилья в Подмосковье сравнялась с Москвой из-за МЦД

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил РИАМО, что из-за запуска четырех линий МЦД цены на аренду жилья в Подмосковье догнали по стоимости некоторые районы Москвы.

«По-прежнему самое дешевое жилье находится в городах, где трудная транспортная обстановка. Это восток и юг, в первую очередь — Балашиха. Для людей куда важнее попасть в точки с хорошей транспортной доступностью. Сегодня некоторые города Подмосковья по своим арендным ставкам конкурируют с удаленными районами Москвы, не говоря уже о Новой Москве», — заявил Апрелев.

Он отметил, что очень важную роль в ценообразовании играет близость жилья к транспортным узлам. Речь не только о станциях метро, но, в первую очередь, о Московских центральных диаметрах, которых насчитывается четыре.

«Пешая доступность до 10 минут не очень сильно отличается арендной ставкой от удаленных районов Москвы, где до ближайшей станции метро 10-20 минут. Поэтому в Подмосковье тоже произошел рост цен на аренду», — добавил эксперт.

По его словам, самая дешевая квартира в аренду окажется без ремонта и в труднодоступном месте.