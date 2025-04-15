Тротуар на улице Южной в Люберцах ремонтируют с соблюдением технологических норм

Заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин проверил ход работ по ремонту тротуара на улице Южная на соблюдение технологических норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«От жителей поступали обращения по поводу несоблюдения технологических процессов при ремонте тротуара на улице Южной в Люберцах. Работы выполняются в соответствии с установленными технологическими нормами. Специалисты уже завершили демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, устроили щебеночное основание и произвели замену бортового камня. Общая площадь тротуара составит 2 815 кв. м», — отметил Александр Сорокин.

Он добавил, что в этом году запланирован ремонт дороги на улице Южная, в рамках которого будет уложено 10 500 кв. м нового покрытия.

Завершение работ планируется к середине июня 2025 года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.