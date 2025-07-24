ТРК «Голливуд» откроется в Санкт-Петербурге в августе

Открытие торгового-развлекательного комплекса «Голливуд» в Санкт-Петербурге запланировано на август этого года, сообщает «Коммерсант».

ТРК расположен на Коломяжском проспекте.

До этого «Голливуд» обещали запустить в третьем квартале 2025 года. В ТЦ планируется разместить более 200 магазинов. Гостям будут доступны развлечения, шопинг, кафе и спорт.

Искать сотрудников на работу в магазинах в ТЦ «Голливуд» начали еще в мае. Там будут работать магазины «Золотое яблоко», Bork, Mjolk, Falconeri и Togas, «Маленькая леди», TJ Collection и другие. Кроме того, свою сеть расширит фитнес-клуб DDX Fitness.