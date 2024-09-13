Три образовательных объекта поставили на кадастр в Подмосковье за первую неделю сентября

За первую неделю сентября управлением Росреестра по Московской области в оперативные сроки на государственный кадастровый учет поставлены новая школа на 550 мест и два дошкольных учреждения на 350 мест, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Объекты расположены в следующих городских округах региона:

в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского г. о. новое трехэтажное здание школы общей площадью более 11 000 кв. метров рассчитано на 550 учеников. В здании образовательного учреждения расположены учебные кабинеты, лаборантские, медблок, два спортивных зала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр.

в микрорайоне Ильинский тупик Красногорского г. о. новое трехэтажное здание детского сада общей площадью около 4 000 кв. метров рассчитано на 250 воспитанников. В здании дошкольного учреждения расположены помещения для 12 групп детей, а также оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения охраны и медблока, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, а также административные и бытовые помещения.

на улице Борисово г. Лобня новое трехэтажное здание детского сада общей площадью более 3 000 кв. метров рассчитано на 100 воспитанников. В здании смогут разместиться 5 групп по 20 детей в каждой группе, в возрасте от трех до семи лет. В дошкольном учреждении расположены универсальные кабинеты, музыкальный ифизкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и помещения охраны. На детских площадках установлены игровые элементы, а также проведено благоустройство прилегающей территории.

Строительство объекта осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Строительство (реконструкция) объектов образования».

«Социально значимые объекты являются важными элементами развития социальной инфраструктуры региона. Управление Росреестра по Московской области принимает все необходимые меры для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на социально значимые объекты в оперативные сроки», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.