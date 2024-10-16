Три медработника Клина стали владельцами земельных участков

В Клинском городском округе три медика стали владельцами земельных участков под построенными ими домами. Два участка находятся в Высоковске, один — в Решетниково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти земли ранее были предоставлены им в безвозмездное пользование по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках областной льготной программы «Земля врачам», основанной на Законе Московской области № 144/2021-ОЗ. Этот закон регулирует предоставление земельных участков гражданам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Московской области, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Для получения земли необходимо отработать в Московской области не менее трех лет. Льгота доступна работникам 38 специальностей.

Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию, выбрав участок из предлагаемого списка, или самостоятельно найти его на кадастровой карте и подать заявку через портал Госуслуг Московской области. Оформление занимает 15 рабочих дней.

За три года действия программы в Московской области врачам было выдано 2 352 земельных участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях. Медицинская сфера находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.