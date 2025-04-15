Третья очередь ЖК «Видный берег 2.0» в Подмосковье введена в эксплуатацию

Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 1.7 и 1.8 жилого комплекса «Видный берег 2.0» , сообщает пресс-служба застройщика.

Общая жилая площадь третьей очереди превышает 42 тыс. кв. м. В составе корпуса 1.8 предусмотрено нежилое встроенное помещение площадью 299 кв. м. Обе новостройки получили высокий класс энергоэффективности — «В».

Проект «Видный Берег 2.0» реализуется девелоперской компанией «Тройка РЭД» и является архитектурным продолжением жилого комплекса «Видный берег». В 2024 году проект был удостоен награды в номинации «Проект года Московская область и Новая Москва». Комплекс расположен в поселке Горки Ленинские Ленинского городского округа, в непосредственной близости от города Видное. В районе застройки ранее были построены современная общеобразовательная школа и детский дошкольный центр, возведенные в рамках первой очереди проекта. Обе образовательные организации являются муниципальными и лауреатами премии Move Awards.

На данный момент «Тройка РЭД» финансирует строительство второй муниципальной школы на 1 675 учащихся, которая станет одной из крупнейших в Ленинском округе.

Параллельно на территории жилого комплекса ведется строительство нового дошкольного учреждения по индивидуальному проекту. Здание рассчитано на 325 воспитанников и выполнено в едином архитектурном стиле с остальными объектами комплекса. В его составе — комфортные групповые помещения, музыкальный и универсальный залы, кабинеты логопеда и детского психолога, пространства для кружковой работы и медицинский блок. Проект также предусматривает наличие собственного пищеблока с горячим цехом, что исключает необходимость использования привозного питания.

Все образовательные объекты соответствуют актуальным требованиям, предъявляемым к учреждениям дошкольного и общего образования в Московской области.

«Тройка РЭД» — один из ведущих девелоперов Московской области, в апреле 2025 года отметивший 13 лет с момента основания. Компания входит в топ-10 застройщиков Подмосковья по объемам текущего строительства и ввода жилья в эксплуатацию с 2016 года (по данным Единого ресурса застройщиков на апрель 2024 года). «Тройка РЭД» стабильно подтверждает максимальный уровень надежности — рейтинг «5», а реализуемые проекты регулярно получают высокую оценку профессионального сообщества. В активе компании победы в отраслевых премиях Urban Awards, ТОП ЖК, «Рекорды рынка недвижимости № 1», Move Awards, RREF Awards, Proestate и CRE Awards.

С момента основания «Тройка РЭД» ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилой недвижимости в Московской области, столице и Ярославле.