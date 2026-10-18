Торговый центр на месте долгостроя в Красногорске готов на 98%

Реконструкция торгово-развлекательного центра на улице Оранжерейной в Красногорске выходит на финишную прямую. Объект готов уже на 98%: основные работы практически завершены, впереди — последние штрихи перед сдачей в эксплуатацию.

Как рассказал директор Олег Макаров, строителям осталось нанести разметку и завершить покраску мест общего пользования. Если все пойдет по плану, до конца года торговый центр рассчитывают подготовить к сдаче.

«Готовность объекта — около 98%. Осталось сделать разметку, докрасить места общего пользования и, в принципе, до конца года планируем выйти на сдачу в эксплуатацию», — отметил Олег Макаров.

Сейчас на площадке работают порядка 30 человек. Команда сосредоточена на завершающих этапах, которые приблизят долгожданное открытие объекта.

Торгово-развлекательный центр на Оранжерейной должен стать удобной точкой притяжения для жителей района — местом, где можно будет посетить магазины и воспользоваться повседневными услугами.

Еще недавно эта территория ассоциировалась с долгостроем, а сегодня здание практически готово.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.