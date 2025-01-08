Топ трендов в обустройстве квартиры в 2025 году: экспертное мнение

Эксперт Абросимова рассказала о трендах в обустройстве квартиры в 2025 году

Современный дом — это не просто место для жизни, а отражение вашего характера, привычек и мировоззрения. Сегодня при организации жилого пространства особое внимание уделяется комфорту, дизайну и функциональности, сообщила РИАМО руководитель по продукту компании Kastamonu Татьяна Абросимова.

Популярность натуральных материалов продолжает расти. Дерево, камень и их высококачественные аналоги делают помещение более уютным и эргономичным. Особенно востребованы напольные покрытия, имитирующие древесную текстуру. Они не только создают ощущение тепла и естественности в интерьере, но и практичны в уходе.

«Натуральное напольное покрытие под дерево теплых оттенков великолепно сочетается с современными тенденциями в дизайне жилых помещений и монохромными цветовыми палитрами. Нейтральные оттенки ламината — белый, серый, бежевый, который снова становится популярным — создают приятную обстановку, в которой можно сосредоточиться на новых творческих задачах, расставить яркие акценты: это могут быть необычные кресла, выразительные светильники и другие декоративные элементы», — сказала эксперт.

Еще один тренд, по словам эксперта, — адаптивные пространства. Скрытые системы хранения, многофункциональная мебель-трансформер и мобильные перегородки позволяют эффективно использовать каждый метр, особенно в небольших квартирах. Не стоит забывать и о тренде на экологичность. Это касается не только выбора материалов, но и мебели или декора, созданных из переработанных материалов.

Освещение также вышло на новый уровень: многоуровневые световые сценарии помогают зонировать пространство и добавляют интерьеру глубину. Использование умных систем освещения становится все более популярным благодаря их удобству и энергоэффективности.

«Благодаря этим трендам интерьер вашей квартиры станет не только модным, но и максимально удобным для жизни. Ведь дом — это место, где должны соединяться комфорт, индивидуальность и актуальные решения», — добавила Абросимова.