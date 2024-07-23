Топ-брокер Левина: в Большом Сити в Москве почти нет студий

В структуре предложения Большого Сити в столице, в который входят районы Пресненский, Хорошево-Мневники, Хорошевский, Филевский парк, Дорогомилово, в настоящее время представлено всего 6% студий, или 213 лотов, сообщила РИАМО топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

«Одновременно наибольший объем среди нового предложения в районе занимают двухкомнатные объекты — 31%. На однокомнатные и трехкомнатные лоты приходится 28% и 25% соответственно. Доля многокомнатной недвижимости составляет 10%», — сказала Левина.

Она отметила, что половина предложения в локации — это варианты площадью от 30 до 75 кв. м. Весомую долю занимают лоты площадью более 105 кв. м — 24%. Всего 4% составляет недвижимость площадью до 30 «квадратов».

«Всего на июль 2024 года предложение в Большом Сити находится на уровне 4,6 тыс. штук, или 373 тыс. кв. м, что насчитывает 9% от общего объема предложения на рынке новостроек „старой“ Москвы. При этом половину предложения занимают лоты бизнес-класса — 1936 объектов», — уточнила топ-брокер.

Левина добавила, что на втором месте премиум-класс с долей 35%, или 1346 лотов. В небольшом количестве представлен комфорт-класс — 9%.

«Район Большого Сити наиболее востребован среди семей с детьми, а также тех, кто в будущем планирует пополнение. В свою очередь застройщики подстраиваются под клиентов и выводят новое предложение равномерно, чтобы избежать явных перекосов. При этом весь объем студий никогда не попадает в продажу в один момент. Стоит понимать, что студия — это минимальный порог входа в проект», — подчеркнула эксперт.

По мнению специалиста, такой формат востребован среди инвесторов, особенно непрофессиональных. Поэтому застройщики стараются ограничивать вывод всего объема студий, в том числе и искусственно, и постепенно выводить их в продажу, повышая стоимость в соответствии с темпами строительства.

«Отмечу также, что мы наблюдаем увеличение средней площади в целом в сегменте. Эта тенденция заметна уже давно, и микростудий в новых проектах нет, в том числе в связи с изменением законодательства», — заключила Левина.