Точь-в-точь, и даже лучше: красота лобби ЖК «М_5» превзошла обещанное на рендерах

Группа компаний «Садовое кольцо» завершила строительство первого корпуса клубного дома «М_5». Теперь жители и покупатели квартир могут своими глазами увидеть, насколько выполненные лобби похожи на те образы, которые компания обещала в рекламных буклетах.

Готовые квартиры в клубном доме «М_5» от ГК «Садовое кольцо» сейчас можно купить по уникально выгодным условиям — на последний 21 лот действует 20%-ная скидка.

Дизайн лобби сделан по индивидуальному проекту. В отделке использованы природные оттенки и натуральные текстуры, а в качестве акцентов — фирменные цвета проекта. Здесь гармонично сочетаются камень и дерево, что создает атмосферу уюта и спокойствия. Декоративные элементы добавляют пространству изысканности и подчеркивают его неповторимый стиль.

Мягкие диваны и кресла, а также стильный журнальный столик делают лобби идеальным местом для встреч и общения. Важным аспектом стали системы видеонаблюдения и контроля доступа, которые обеспечивают безопасность жильцов.

ЖК «М_5» включает два современных клубных дома, расположенных на закрытой от посторонних территории с продуманной концепцией благоустройства, делением на шумные и тихие зоны. Комплекс расположен недалеко от Москвы-реки, вдали от шумных трасс и производств. В домах ЖК предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, колясочные и просторные лобби. У «М_5» отличная транспортная доступность: быстрый выезд на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД, станция МЦД «Пенягино» в пешей доступности.