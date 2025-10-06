Тишина важнее денег: сколько россияне готовы переплачивать за комфортное жилье

Жители России готовы отдать дополнительные деньги при приобретении квартиры в новостройках — за безопасность и защищенность, а также за инвестиционную привлекательность объекта в будущем, сообщили РИАМО эксперты корпорации «Девелопмент-Юг».

Исследование строительно-инвестиционной корпорации указывает на явную тенденцию среди потенциальных покупателей квартир. Для 48% опрошенных цена остается важнейшим фактором, поэтому россияне категорически не готовы тратить деньги сверх стоимости квартиры. При этом 20% участников опроса заявили о готовности заплатить больше за повышенную звукоизоляцию в доме — комфорт и тишина становятся все более ценными. Для 15% россиян эстетика играет важную роль, поэтому они согласны на дополнительные расходы ради красивого вида из окон на парковую зону или водоем. Кроме того, 10% респондентов высоко ценят в современных планировках просторную кухню-гостиную. Высокие технологии и особые характеристики в квартире важны для 9% — это видовые верхние этажи, а также наличие системы «умный дом».

Респондентов также спросили о том, что у них в приоритете при выборе квартиры, даже если это предполагает дополнительные вложения денежных средств (до 1 млн рублей). Исследование показало, что безопасность является определяющим фактором более чем для трети (35%) опрошенных россиян. Инвестиционная составляющая покупки и сохранение ценности недвижимости как актива важно для 33%. Сокращение затрат на обслуживание жилья в виде коммунальных услуг и ремонтных работ оправдывает переплату по мнению 24% респондентов. Для 7% важна возможность работы из дома (стабильный интернет, тишина).

Более 69% опрошенных заявили, что при принятии решения о переплате в пределах 1 млн рублей за квартиру для них наиболее значима совокупность факторов, включающих репутацию жилого комплекса, повышение уровня жизни и инвестиционный потенциал объекта. Отдельно 15% респондентов отметили улучшение комфорта и общего качества жизни. Высокая возможность быстрой продажи квартиры имеет значение для 10% участников опроса. Для 5% респондентов ключевым фактором являются престиж и статусность приобретаемого жилья.

«Выбор в пользу безопасности при покупке квартиры закономерен. В условиях нестабильности люди прежде всего ищут чувство защищенности и опору для семьи. Недвижимость становится не просто жильем, а „личной крепостью“, снижающей тревогу. Инвестиционная ценность идет следом как способ обезопасить будущее. То есть фактически речь идет о двух базовых стратегиях психики: сначала защитить себя, а потом обезопасить завтра», — отметила стратегический психолог и бизнес-тренер Ольга Кравчук.

