сегодня в 16:06

Территорию в Северном Измайлове освободили от незаконной постройки

Выявленный Госинспекцией по недвижимости Москвы самострой демонтирован в ВАО. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Во время обследования территории ВАО специалисты Госинспекции обнаружили самовольно размещённый объект по адресу: улица 16-й Парковой, д. 36А.

Как отметил глава контрольного ведомства, на участке находилось нежилое одноэтажное здание, построенное в 1940 году, которое из-за критического износа снесли в законном порядке.

«Договор аренды данной земли предполагал ее использование строго под эксплуатацию изначально размещенного здания без права размещения нового объекта. Однако на месте демонтированного здания арендатором участка без правовых оснований и разрешения на строительство было возведено новое здание, значительно превышающее по площади предыдущее», — сказал Бобров.

Он уточнил, что площадь старого здания составляла 229 кв. м, а нового — 506 кв. м.

Специалисты выявили незаконно возведенный объект. В настоящий момент нарушение устранили и демонтировали самовольную постройку. Территория освобождена от строительного мусора, выровнена и приведена в порядок.