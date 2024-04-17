Территорию подмосковного ЖК «Березовая роща» благоустроят до конца мая

Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья держит на контроле ситуацию с устранением дефектов благоустройства, введенного в конце 2023 г. в эксплуатацию ЖК «Березовая роща» в Раменском, где после схода снега образовалась просадка покрытий придворовой территории, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в соответствии с проектом, работы по посеву газона, посадки зеленых насаждений, а также устройству уличного освещения, проездов, автостоянок, площадок и дорожной разметки выполняются после получения разрешения на ввод в теплый период.

По информации застройщика все работы будут завершены к концу мая 2024 года. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области обеспечат контроль за неукоснительным соблюдением выполнения работ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.