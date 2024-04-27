Терапевт из Саранска купила жилье в новостройке Подмосковья по соципотеке

Врач-терапевт Елена Костяева переехала работать в Подмосковье из Саранска. Благодаря программе «Социальная ипотека» ее семья готовится к новоселью в городском округе Долгопрудный, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Елена Костяева устроилась участковым терапевтом в ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница» сразу после окончания МГУ им. Н. П. Огарева в ее родном городе. Сейчас общий стаж обладательницы сертификата 7 лет.

«С самого детства у меня был интерес к профессии врача. Мне было интересно, как устроен человек и всегда очень хотелось помогать людям», — говорит она.

Первое время Елена с мужем и сынишкой жили в квартире, предоставленной городом по коммерческому найму. Затем руководство больницы предложило ей участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий.

«В настоящее время недвижимость купить непросто, а «Социальная ипотека» оказалась огромным подспорьем в решении этого вопроса. Мы планировали купить двушку, но по сертификату в итоге мы купили просторную трешку. Квартиру выбрали на этапе строительства, ждем сдачи дома. Это наше первое жилье. Рядом с домом школа, сад, речка, кругом природа», — говорит Костяева.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.